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EVCiL HAYVANLARA PASAPORT

Yozgat Veteriner Hekimler Odası, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Pet Hayvanlarına Çip Takılıp, pasaport düzenlenmesine yönelik protokol imzalandı.

05 Ağustos 2021 Perşembe 00:24
EVCiL HAYVANLARA PASAPORT

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Türk Veteriner Hekimleri Odası arasında imzalanan protokolle kedi, köpek ve gelincik sahiplerine, besledikleri hayvanlar için pasaport ve mikroçip takma zorunluluğu getirildi. Hazırlanan Protokole Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya ve Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu imzaladı. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, köpek sahiplerinin 1 Ocak 2021, kedi ve gelincik sahipleri ise 1 Ocak 2022 yılından itibaren en geç 1 yıl içinde kimliklendirme işlemini yaparak bakanlığa bildirmeleri gerektiğini belirten Anteplioğlu, zorunlu tutulan uygulamanın bilinçsiz hayvan sahiplenilmesinin önüne geçebileceğini bildirdi. Anteplioğlu, ‘’Uygulamayla kedi ve köpeklerin aynı bizde olduğu gibi TC Kimlik numarasına benzeyen bir kimliklendirilmesi söz konusu. Bu da bir pirinç tanesi kadar hayvanın deri altına yerleşen bir mikroçiple gerçekleşiyor. Amaç kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesini sağlamak. Aslında bu uygulama, kedi ve köpeklerin sahiplendirilmesi ve bu hayvanların bilinçsiz bir şekilde sokağa bırakılmamasını amaçlıyor. Çünkü kişiler, hayvanları alıyorlar ve çok bilinçsiz bir şekilde tekrar sokağa bırakıyor. Para verip aldıkları bir köpeği sokağa bırakabiliyorlar’’ dedi. Sokakta hayvan sayısının kontrolsüz artmasına sebep olduğunu aktaran Anteplioğlu, ‘’Mikroçip sayesinde herkes bilinçli bir şekilde kedi ve köpek beslemek zorunda kalacak. Boynun altına yerleştirilen bu çip, bir barkot okuyucu tarafından okunarak hayvanın bilgilerine ulaşılıyor. İlk önce kentlerdeki yerel yönetimlere bu mikroçipin kodu bildiriliyor. Bu kanunen sizin köpeğinizin ve kedinizin var olduğu anlamına geliyor. Aynı zamanda mikroçip sayesinde kaybolan hayvanın kime ait olduğu ve adresi de bulunuyor’’ diye konuştu. Anteplioğlu, uygulamaya uymayan kişilere kanuni yaptırımların olduğunu, örneğin evde bakılan bir köpeğin apartman içerisinde çok bağırması halinde şikayet doğrultusunda ise zabıtalar eve gelip, köpeğin kaydını sorduğunu bildirdi. Anteplioğlu,  ‘Köpeğin kaydının bulunmaması durumunda birtakım para cezalarından tutun da kediye veya köpeğe el koymaya kadar giden üzücü yaptırımlar söz konusu olabilir. Böyle problemler yaşanmaması için herkesin hayvanlarına mikroçip takması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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EVCiL HAYVANLARA PASAPORT
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