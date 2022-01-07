EUROPASS CV HAZIRLAMA EĞiTiMi

13 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek olan eğitim ‘Eğitim Ulusal Europass Merkezi (europass.gov.tr)’ uzmanları tarafından verilecek. Yapılacak olan eğitim hakkında bilgi veren SORGED Yönetim kurulu Başkanı Halil Uğuz, “CV'niz, potansiyel işverenler üzerinde iyi bir izlenim bırakmak için ilk şansınız. İyi bir CV, işverenle yüz yüze görüşme şansınızı büyük ölçüde artıracaktır. Ancak başvuran sayısı ve rekabet arttıkça, CV’nizdeki en basit hatalar bile başvurunuzun reddine yol açabilir. Bu nedenle iş arama sürecinde CV hazırlamaya daha fazla özen göstermelisiniz. Europass CV, bireylerin bilgi beceri, deneyim ve başarıları ile eğitim ve çalışma geçmişlerini etkili şekilde ortaya koyabilmeleri için standart şablonlar sunan, ve içeriği bireyler tarafından çevrimiçi oluşturulan kişisel bir belgedir. Avrupa ülkelerinde yaygın olarak kullanılan Europass CV, ücretsiz ve herkesin kullanımına açık olup, 29 dilde hizmet sağlamaktadır. Europass CV ile bireyler; Bilgi, beceri ve deneyimlerin kaydını içeren kişisel bir Europass CV profili oluşturabilirler, seçtikleri kişilerle paylaşabilirler, Sadece birkaç tıkla farklı dillerde ve şablonlarda CV’ler ve niyet mektupları oluşturabilirler, şablonları kişiselleştirebilirler, CV belgelerini güvenli elektonik ortamda saklayabilirler, Avrupa’da iş ve staj başvuruları yapabilirler, Avrupa’nın dört bir yanında iş ve eğitim arayabilirler, Profil ve ilgi alanları ile eşleşen iş ve eğitim önerileri alabilirler, Avrupa’da yaşama, çalışma, öğrenim, staj ve gönüllülük için gereken bilgilere ve irtibat noktalarına tek noktadan erişebilirler. Zoom programı üzerinden düzenlenecek olan eğitim 13 Ocak Perşembe günü Saat 14.30'da düzenlenecek. Eğitim kontenjanımız 250 kişi ile sınırlı ve ücretsiz olacaktır. Eğitime katılan katılımcılara dijital Katılım Belgesi verilecektir. Başvurular Türkiye genelinden kabul edilecektir. Başvurusu olumlu olan katılımcılara eğitim hakkında detaylı bilgi 12 Ocak 2022 tarihinde başvuru aşamasında vermiş olduğunuz e-postra adresine gönderilecektir. Projeler ve eğitimlerimizden haberdar olmak için Telegram grubumuza katılabilirsiniz” dedi.