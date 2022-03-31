Etkinliklerle kutlandı

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcıları Profesör Dr. Şenol Akın, Profesör Dr. Güngör Yılmaz, Profesör Dr. Yücel Güney, Üniversite Genel Sekreteri Profesör Dr. Uğur Kölemen, fakülte dekanları, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı İbrahim Önal, daire müdürleri çok sayıda öğretim elemanı ve öğrenci katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı İbrahim Önal, “Sürekli gelişme ve kendini yenileme anlayışı ile hareket eden Başkanlığımız, kütüphanecilik alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, hem hizmet kalitesi, hem de sahip olunan kaynaklar açısından kullanıcı memnuniyetini ön planda tutmaktadır. Bizler bu yıl kütüphane haftasını özellikle öğrencilerimizle birlikte planlayıp, kutlamak, kitap, bilgi, sanat ve kültür konularında farkındalık oluşturmak adına değerlendirmek istedik. Bu amaçla dört farklı öğrenci topluluğumuzun temsilcileri bir söyleşi gerçekleştireceğiz, birbirinden değerli projeleri ve faaliyetleri hakkında sözü onlara bırakacağız. Bu yıl ilk kez gerçekleştirdiğimiz ‘Benim Kütüphanem’ Mobil Fotoğraf Yarışmasında ödüller sahiplerini bulacak. Cuma günü saat 15.00’da kütüphanemiz teras salonda hep birlikte kitap okuma şöleni ve müzik dinletisi ile haftayı sonlandıracağız. Kıymetli genç arkadaşlarım, iyi ki varsınız, hayallerinizi kitapla, bilgiyle, kararlılıkla gerçekleştirdiğiniz güzel yarınlarınız olması dileğiyle” şeklinde konuştu.

Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ da yaptığı konuşmada ‘Oku’ emrine muhatap bir topluluk ve inanç mensubu olarak okumanın nimet olduğunu, ahde vefa olduğunu, haddi bilmek olduğunu okumayla ufkun izanın irfanın gelişeceğini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü: “Akıl eden, düşünen, iradesi olan insan bilgiye ancak okuyarak erişebilir. Okuyorsanız o bilgi sizde vardır. O zaman olaylara karşı bakışınız, hadiseleri değerlendirme tarzınız bambaşka bir noktaya taşınır. “Oku” emrine muhatapsak bunun anlamı şudur: Cehalet kesinlikle bu toplumun, bu milletin değerlerinin ötesinde bir şeydir. Bir toplumda cehalet varsa o toplumda şiddet vardır, vandalizm vardır, ahlaksızlık vardır. Kısacası gayri insani ne varsa orada vardır. Milleti, milliyeti, inancı, değer yargıları ne olursa olsun iyi bir toplum okuyan, üreten, akıl eden ve eleştiren bir toplumdur. Bilgiyi içselleştirmiş, bilgide belirli seviyelere çıkmış, bu konuda teknoloji üreten bir konuma erişmiş milletlere baktığımızda gerçekten okumanın ne olduğu onlar tarafından içselleştirilmiş olduğu görülmektedir. Üniversite olarak 58. Kütüphane Haftası özelinde Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımızı güçlü kılmaya çalışıyoruz. Kütüphanemizin kaynak imkânlarını genişleteceğiz. O kaynaklara erişim ve ilginin artması adına her türlü desteği sağlayacağız. Bu imkânlar sağlanırken bu ülkenin yarınları ve geleceği olan sizler topyekûn “beşikten mezara kadar ilim” tahsil yolunda çaba ve gayret sarf edeceksiniz. Bizler de bu yolda sizlerin önünü açmak için her türlü imkânı sağlayacağız. Kendinize saygınız varsa, kendinizi bir birey olarak güçlü kılmak, hayatınızı donanımlı ve anlamlı kılmak istiyorsanız en önemlisi de akıl eden ve düşünen varlık olarak kendinizi tanımlıyorsanız lütfen okumaktan vazgeçmeyin, sürekli okuyun. Hepinizin kütüphaneler haftasını tebrik ediyor, ödül alan öğrencilerimi de tebrik ediyorum.”

Açılış konuşmalarının ardından Moderatörlüğünü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı İbrahim Önal’ın yaptığı Sosyal Gençlik Topluluğu, Maliye Topluluğu, Dil Tarih Topluluğu ve Gelişen Gençler Topluluk temsilcilerinin konuşmacı olarak katıldığı ‘Kütüphane, Kitap, Sanat ve Edebiyat Alanındaki Faaliyetler’ konulu söyleşi yapıldı. Söyleşinin ardından ‘Benim Kütüphanem Mobil Fotoğraf Yarışması Ödülleri’ ödüllerinin takdimi yapıldı. Birbirinden güzel 85 fotoğraf arasından Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Tevriye Canal birinci, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencisi Elçin Şahin ikinci oldu. Yarışmada üçüncülüğü ise İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Hikmetnur Ayçiçek, Yozgat MYO Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü öğrencisi Songül Yıldız ve Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi Ayşe Aydın paylaştı.Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden Arife Erek, Merkezi Kütüphanemizden son bir yıl içerisinde en fazla eser ödünç alarak ödüle layık görüldü. Salonda öğrencilerin arasında yapılan çekilişle de konser bileti ve kitap hediye edildi.