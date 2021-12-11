Etkinliklere devam

İlim Yayma Cemiyeti tarafından, Yozgat Çapanoğlu Büyük Camiinde Sabah Namazı sonrası cemaate çorba ikramında bulunuldu. Yozgat İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Nurullah Nurdoğan, cemiyet olarak cami cemaati ile bir araya gelerek sohbet etme imkanı bulduklarını, hem de kendilerine sıcak çorba ikram ettiklerini bildirdi. Nurdoğan, İlim Yayma Cemiyeti’nin gençlere yönelik etkinliklerinin de devam ettiğini aktardı. olarak çorba ikramında bulunduk. Nurdoğan, ‘’İlim Yayma Cemiyetimiz Marifet Okulunda hafta sonu Cumartesi erkek, Pazar günü ise kız öğrencilerimiz saat 9.30- 13.30 arası eğitimlerine devam etmektedirler. Sabah kahvaltılarını orada yapıyorlar. Teneffüslerde ise Meyve suyu, kek ve çikolata ikram edilmektedir. Kendilerini tebrik ediyorum’’ diye konuştu.