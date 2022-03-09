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Etkinliklere ara vermiyor

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Dr. Mustafa Böyükata etkinliklere ara vermiyor.

09 Mart 2022 Çarşamba 00:02
Etkinliklere ara vermiyor

Yapmış olduğu ‘Köyde Okuma’ etkinliği ile adından sürekli bahsettiren Böyükata bu sefer Divanlı mahallesinde bulunan Refika Mustafa Kıymazaslan ilk ve ortaokullarını ziyaret etti. Ziyarette Böyükata’ya Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Erbakan ile Araştırma Görevlisi Dr. Aysel Korkmaz eşlik etti. 
Böyükata sorularına cevap verdiği çocuklara öneri ve tavsiyelerde de bulundu. Girdiği sınıflarda o an işlenen konulardan sohbete başlayarak, matematik, fen ve diğer sosyal bilimlerle ilgili konularda da kısa birkaç cümle kurduktan sonra, öncü bilim insanlarından bahsetti. Farabi, İbn-i Sina, Ali Kuşçu, Uluğ Bey, Aziz Sancar, Edison, Einstein, Newton, Tesla gibi bilimde çığır açmış isimlerin yaptıklarından bahisle bilim insanı nasıl olunabileceği, bilim insanlarının neler yaptığı ve nasıl çalıştığı konularında kolay anlaşılır bir yolla bilgiler paylaştı. Her düzeyde sınıfları ziyaret eden Böyükata öğrencilerden gelen soruları da cevaplandırdı.
Öğretmenlerle mizaç, karakter ve kişilik kavramları ile tartışma başlatan Böyükata, eğitimin iyi kişilikli, şahsiyetli bireylerin yetişmesindeki önemine değindi ve bunun çocuğun mizacına uygun karakter eğitimi ile mümkün olacağını izah etti. ‘Köy Koleji’ yaklaşımından da bahseden Böyükata, mevcut potansiyelleriyle bu okulların STEM açısından da iyi bir uygulama alnı olduğuna değindi. 
Etkinlikle ilgili izlenimlerini paylaşan öğretmenler, öğrencilerin bilim alanında çalışan insanları görmesinin ufuklarının açılması açısından iyi olduğunu, onların bakış açılarının çeşitlenmesi ve bilimsel bakış açısı kazanmaları yönünden etkili olduğunu, çocukların okula gelen her farklı bireye ilgiyle yaklaştığını ancak bu sefer daha ilgili ve meraklı olduklarını, kendileriyle yapılan sohbet ve eserlerin oldukça dikkatlerini çektiğini, biz öğretmenlerle yapılan sohbette hepimizin takdirini topladıklarını, bunun gibi etkinliklerin devamının olmasını temenni ettiklerini belirttiler.

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