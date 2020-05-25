Etkinlikler tamamlandı

BU yıl 15’incisi video seminer yoluyla gerçekleştirilen Yozgat Bilişim Etkinlikleri tamamlandı. Farklı üniversitelerden akademisyen ve öğrencilerin yanı sıra farklı kurum ve kuruluşlardan da ilgiyle izlenen program kapsamında 7 seminere yer verildi. Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ın Onursal Başkanlığında hazırlanan etkinlik, Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın Koordinatörlüğü/Moderatörlüğü, Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Gökalp Çınarer’in Koordinatör yardımcılığında yürütüldü. Bu sene on beşinci kez düzenlenen etkinlik 18-22 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Etkinlikte her biri farklı günlerde olmak üzere, Afyon Kocatepe Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Dr. Ertuğrul Ergün ‘Yapay Zekâ: Gelecekte Bizi Ne Bekliyor?’, Marmara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Arzu Baloğlu ‘Dijital Girişimcilik’ ve Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Doç. Dr. Vugar Ali Türksoy ‘Sağlık ve Bilişim’ konusunda sırasıyla video seminer verdi. Devam eden günlerde ise Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Dr. Can Meşe ‘Çevrimiçi Öğrenmede Araştırma Topluluğu’ ve Yozgat Ticaret İl Müdürü İbrahim Aktaş ‘5G Teknolojisi ve Kutupsal Kodlama’ konulu seminer verdi. Etkinliğin son gününde ise Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğretmenlerinden Kenan Aksüt ‘Bomba Gibi Bir Nesil: Alfa Kuşağı’ ve Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Dr. Enes Akyüz ‘Akademik Yazımda Endnote Kullanımı’ konulu seminer verdi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, emek ve gayretleriyle üniversitemize kattıkları değer dolayısıyla Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Öğretim Görevlisi Gökalp Çınarer ve seminer veren konuklara ve akademisyenlere teşekkür etti.