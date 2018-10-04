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Etkinlikler devam ediyor

YOZGAT’ta  Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliklerine devam edildi.

Etkinlikler devam ediyor

YOZGAT’ta  Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliklerine devam edildi.

04 Ekim 2018 Perşembe 07:00
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Etkinlikler devam ediyor

Şehir esnafı ziyaret edilerek, dini kitap dağıtımı yapıldı, 15 Temmuz demokrasi şehidi Mustafa Koçak’ın Gülyayla köyünde oturan ailesi, müftülük personeli tarafından ziyaret edilip, ailenin evinde Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu. Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, haftayı anlamlı etkinliklerle sürdüreceklerini söyledi. Müftü Sezik, “Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebeti ile etkinliklerimiz sürüyor. Gün boyunca personellerimiz esnafımızı ziyaret ederek, onların hal ve hatırlarını sordu. Boş zamanlarında esnafımızın ve vatandaşlarımızın okuması için dini kitap dağıtımı yapıldı. 15 Temmuz demokrasi şehidimiz Mustafa Koçak’ın Gülyayla köyünde oturan ailesini ziyaret edip Kur’an-ı Kerim tilaveti okuduk. Programlarımız ağaç ve fidan dikimi, mahkum kardeşlerimizi ziyaret, hasta ziyaretleri ve konferanslarla sürecek” dedi.

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