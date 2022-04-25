Etkinlikler devam ediyor

İl merkezine bağlı bütün köy okullarında en az bir kez gerçekleştirilen etkinlik gelen talepler üzerine ilçelere bağlı köy okullarında de düzenlenmeye başladı. 'Köyde Okuma Etkinlikleri' programının 34’üncü ve 35’incisi, 22 Nisan 2022 Cuma günü Sorgun’un Gülşehri Beldesi’ne bağlı mahalle statüsündeki köylerden Keser Köyü’ndeki Şehit Mehmet Ünal İmam Hatip Ortaokulu ve Çötelli Köyü’ndeki Gülşehri Çötelli Ortaokulu’nda gerçekleştirildi. Etkinliklere Böyükata ile birlikte YOBÜ Bilgi İşlem Dairesi Başkan Vekili Dr. Öğretim Üyesi Gökalp Çınarer de katıldı.