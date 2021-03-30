Etkinlikler devam ediyor

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüz tarafından başlatılan ‘Mesleki Eğitimde 1000 okul projesi’ kapsamındaki Yozgat’taki proje meslek liselerinde eğitim gören öğrencilerin kendi bölgelerindeki Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından öğretmenleri rehberliğinde sanatsal bilgi ve deneyim aktarılması amacıyla online etkinlikler yaptıklarını bildirdi. Yazıcı, eğitimler sonunda düzenlenecek olan yarışmalarda dereceye girenlerin ödüllendirileceğini, öğrencilerin ortaya koyduğu tüm eserlerin çevrim içi sergi olarak Yozgat İl Millî Eğitim Müdürlüğü internet sayfasında, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne ait ‘Mesleğim Hayatım’ Youtube sayfasında yayınlanacağını bildirdi. Yazıcı, ‘’Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisemizin resim ve müzik öğretmenleri ile öğrencileri rehberliğindeki meslek liselerimizin öğrencilerinin çalışmaları devam ediyor. Bu değerli projeye katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz’’ dedi.