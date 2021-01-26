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Etkinlikler devam ediyor

ORAN Kalkınma Ajansı tarafından verilen hibe destek ile Halk Eğitim Merkezi’nde oluşturulan ‘Kendin Yap’ Atölyesi büyük ilgi görüyor.

26 Ocak 2021 Salı 00:02
Etkinlikler devam ediyor

KodluYOZ Projesi kapsamında keyifli robotik etkinliklere katılan öğrenciler, becerilerini hayata geçirebilmek için verdiği mücadeleye, yaptığı çalışmalara eğitimciler de destek veriyor.  Yozgat Merkez ilçe Köylere Hizmet Götürme Birliğinin tarafından hazırlanan ‘Kendin Yap Atölyesi’ projesi ORAN’dan mali destek aldı. Yozgat Halk Eğitim hizmet binasında ‘Kendin Yap Atölyesi’ kuruldu. Atölyeden yararlanan öğrenciler, kendi fikirlerini, düşüncelerini ortaya koyup, yeni projeler geliştirmeye çalışıyor. 

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Etkinlikler Devam Ediyor
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