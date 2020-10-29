Etkinlikler devam ediyor

Hükümet Konağı konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Muhammed Fatih Günlü, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mustafa Irmaklı, Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi Abdurrahman Akbaş, İlçe Müftüsü Nazım Haksever de katıldı. İstiklal marşının okunması, Kuran'ı Kerim tilaveti, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması, slayt gösterisi, Peygamber Efendimizin güzel ahlakının günümüz çocuklarına ışık olması teması işlendi. Kaymakam Günlü, katılımlarıyla bu güzel anın yaşanmasına vesile olan Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mustafa Irmaklı ve tüm Din görevlilerine teşekkür etti.