Etkinlikler belirlendi

Müftüsü Salih Sezik başkanlığında, Müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, şube müdürleri, vaizler, gençlik koordinatörleri, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu görevlileri ve İl Müftülüğü Din Hizmetleri personellerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda program değerlendirildi. Hafta boyunca sürecek etkinliklerin arasında huzurevi ziyareti, mevlit programları, konferanslar, hastane ziyaretleri, sabah namazı buluşmaları, Kur’an-ı Kerim tilavetleri ve hatim programlarının yer aldığı açıklandı. Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, hafta boyunca Peygamberimiz Hazreti Muhammed’i anlamak ve anlatmak için etkinlikler düzenleneceğini söyledi. Sezik, “Mevlidi Nebi Haftası boyunca Hazreti Muhammed (s.a.v) gibi yaşamak, O'nu anlamak ve doğru yolda yürümek adına etkinlikler düzenleyeceğiz. Bilgi paylaşımları yapacağız. Bu doğrultuda peygamberin doğumuna yönelik dini kutlamalarımız bir hafta boyunca sürecek” dedi.

Mevlidi Nebi Haftası'nın konusunun 'Peygamberimiz ve Gençlik' olduğunu hatırlatan Müftü Sezik, "Mevlidi Nebi Haftası'nı artık dünya ile birlikte kutlayacağız. Bütün dünyada Peygamber Efendimizi birlikte anacağız. Konumuz da 'Peygamberimiz ve Gençlik' olacak. Başkanlığımız bütün ülkemizi karış karış dolaşarak 'Peygamberimiz ve Gençlik' konusunu anlatacak. Hafta boyunca ilimizde konferanslar, ziyaretler, vaazlar, mevlit programları, Kur’an-ı Kerim tilavetleri ve sabah namazı buluşmaları gerçekleştireceğiz" diye konuştu.