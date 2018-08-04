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Etkinlikler başladı

YOZGAT Belediyesi tarafından bu yıl 19’ncusu gerçekleştirilen Sürmeli Etkinlikleri dünkü programlarla başladı.

Etkinlikler başladı

YOZGAT Belediyesi tarafından bu yıl 19’ncusu gerçekleştirilen Sürmeli Etkinlikleri dünkü programlarla başladı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 07:00
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Etkinlikler başladı

Belediye tarafından yapılan Sürmeli Etkinlikleri, Yimpaş önünden başlayan kortej yürüyüşüyle start aldı. Mehter takımı eşliğinde gerçekleşen yürüyüşe az sayıda vatandaşın katılım gösterdiği gözlemlendi. Cumhuriyet Alanı’nda mehter takımı tarafından konser verildi. Halk dansları toplulukları ise gösterilerini sundu. Sünnet edilen çocuklar için kuranı kerim okundu. Etkinliğin ikinci gününde ise saat 15.00’de şairler Kayyumzade Konağı’nda şiir ve türküler seslendireceği, akşam ise halk dansları topluluğunun Kent Parkta sunacağı gösterinin ardından, Mustafa Koç tarafından konser verileceği bildirildi.

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