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Etkinlikler artırıldı

YOZGAT İl Müftülüğü, gençlere yönelik etkinliklerini artırdı. Müftü Salih Sezik, üniversite öğrencilerine yönelik ziyaretlerini sürdürürken, gençlerle sabah namazında buluşup, sohbet etti.

Etkinlikler artırıldı

YOZGAT İl Müftülüğü, gençlere yönelik etkinliklerini artırdı. Müftü Salih Sezik, üniversite öğrencilerine yönelik ziyaretlerini sürdürürken, gençlerle sabah namazında buluşup, sohbet etti.

25 Aralık 2017 Pazartesi 07:00
54 Okunma
Etkinlikler artırıldı

Müftü Sezik, final haftasına girecek üniversiteli öğrencilere moral, motivasyon vermek amacıyla başlattığı ziyaretlerini hız kesmeden sürdürüyor. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Müftü Sezik, güzel yılların hızla akıp gideceğini, Müslüman bireyler olarak çalışıp, çok okumamız gerektiğine dikkat çekti. Müftü Salih Sezik, tarihi Çapanoğlu Büyük Cami’de gençlerle sabah namazında buluştu. Müftü Yardımcıları Süleyman Eroğlu ve İsmail Karadavut’un da katıldığı buluşmada, İl Müftüsü Salih Sezik, gençlere ve camii cemaatine çorba ikramında bulunarak, soğuk havada sıcak bir ortam oluşturdu. İkram sonrasında gençlerle sohbet eden Sezik, tavsiyelerde bulundu.

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