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Etkinlik ve geziler başladı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin hazırlamış olduğu "Tasarla, Öğret, Oynat" adlı ERASMUS + Yurtdışı Öğrenci Hareketliliği Projesi çerçevesinde öğrenciler, Portekiz-Porto’ya gitti. 

16 Nisan 2022 Cumartesi 00:20
Etkinlik ve geziler başladı

Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında yapmış olduğu ‘Tasarla, Öğret, Oynat’ adlı Erasmus + Yurtdışı Hareketlilik Projesi başvurusu ile 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında 6’şer öğrenci 1’er öğretmenden oluşan toplamda 12 öğrenci ve 2 öğretmen ile 2019-1-TR01-KA102-063106 Proje Numaralı İki Hareketlilik projesinin ilki gerçekleşti. Proje kapsamında ilk grup Erasmus+ "Tasarla, Portekiz'de etkinlik ve gezilere başladı.

Son Güncelleme: 15.04.2022 20:21
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