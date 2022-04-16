Etkinlik ve geziler başladı

Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında yapmış olduğu ‘Tasarla, Öğret, Oynat’ adlı Erasmus + Yurtdışı Hareketlilik Projesi başvurusu ile 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında 6’şer öğrenci 1’er öğretmenden oluşan toplamda 12 öğrenci ve 2 öğretmen ile 2019-1-TR01-KA102-063106 Proje Numaralı İki Hareketlilik projesinin ilki gerçekleşti. Proje kapsamında ilk grup Erasmus+ "Tasarla, Portekiz'de etkinlik ve gezilere başladı.