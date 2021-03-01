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Etkinlik devam ediyor

YOZGAT Sevgi Evleri’nde barınan 17-25 yaş grubundaki 25 kişi Sinema Okuryazarları Derneği’nin sürdürdüğü proje kapsamında, kurgu ve çekim teknikleri, kamer ve metin yazarlığı, senaryo yazarlığı, film ve hikayeleme konusunda uygulamalı eğitim alıyor.

01 Mart 2021 Pazartesi 00:07
Etkinlik devam ediyor

Türkiye’de isim yapmış uzman ve teknik eğiticilerce verilen eğitimler devam ediyor. Yozgat Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün mali destekleriyle sürdürülen ‘Herkes için Sinema’ adlı proje, aynı zamanda Yozgat Valiliği ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle yürütüldüğü kaydedildi. PRODES kapsamında yürütülen projeyle ilgili çalışmalara katılan Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, kursiyerlerle birlikte Kamer Hareketleri dersini izledi. Yurtlu, projenin, Yozgat’ta henüz bulunmayan teknik ekipmanlarla sürdürüldüğünü belirterek, sevgi evlerinde barınan yirmi beş çocuğun bu eğitim sonunda, uygulamalı teknik bilgilerle bezeneceğini vurguladı. Yurtlu, ‘’Sayın Valimizin yüksek katkılarıyla şuan itibarı ile devam eden projemiz; eğitim, sosyal aktiviteler ve farkındalık etkinlikleri ile yaklaşık altı ay devam edecek. Medya konusunda bilinçlenme sağlayacak, sosyal medyanın yönlendirilmiş, çarpık içeriklerinden koruma sağlanacak, dijital oyunlarda kullanılan İslam karşıtı görseller hakkında yapılacak bilgilendirme sayesinde, o oyunlardan uzaklaşmaları sağlanacak, medya, sinema alanına ilgi duyan çocuklar mesleğe özendirilmiş olacak” dedi. Sinema Okuryazarları Derneği Başkanı Batuhan Kalaycı da, İl Müdürü Yurtlu’ya projenin ilerleyişi ve uygulama takvimi konusunda bilgiler verdi. 

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Etkinlik Devam Ediyor
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