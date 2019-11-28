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Etkinliği işaret diliyle anlattı

SARAYKENT İlçesinde Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen törende, bir öğrenci programdaki konuşmaları işaret dili ile salondakilere aktardı.

Etkinliği işaret diliyle anlattı

SARAYKENT İlçesinde Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen törende, bir öğrenci programdaki konuşmaları işaret dili ile salondakilere aktardı.

28 Kasım 2019 Perşembe 04:04
Etkinliği işaret diliyle anlattı

Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı, Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, öğretmenler, öğrencilerin katılımı ile Öcallar Düğün Salonunda program düzenlendi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Öğrenciler şiirler okudu, slayt gösterisinin ardından oratoryo ve koro çalışmalarının sunumu yapıldı. Gösteriler aynı zaman işaret diliyle desteklendi. Program sonunda çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve öğretmenlere Kaymakam Kundakçı ve Belediye Başkanı Öçal tarafından hediyeleri takdim edildi. 

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Etkinliği Işaret Diliyle Anlattı
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