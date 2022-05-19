Etkinliğe yoğun ilgi

Araştırmacı Yazar Abdurrahman Uzun konferansına Saraykentliler yoğun ilgi gösterdi. Hafta içi olmasına rağmen yaklaşık bin kişinin katıldığı konferansa ilden ve komşu ilçelerden de katılım oldu.
Haber Merkezi
Yozgat’ın Saraykent ilçesinde, Kaymakam Ali Açıkgöz ve Belediye Başkanı Ahmet Öçal’ın öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar tarafından yoğun katılım oldu.
Araştırmacı Yazar Abdurrahman Uzun konferansına Saraykentliler yoğun ilgi gösterdi. Hafta içi olmasına rağmen yaklaşık bin kişinin katıldığı konferansa ilden ve komşu ilçelerden de katılım oldu.
Haber Merkezi