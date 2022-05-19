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Etkinliğe yoğun ilgi

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde, Kaymakam Ali Açıkgöz ve Belediye Başkanı Ahmet Öçal’ın öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar tarafından yoğun katılım oldu.

19 Mayıs 2022 Perşembe 00:52
Etkinliğe yoğun ilgi

Araştırmacı Yazar Abdurrahman Uzun konferansına Saraykentliler yoğun ilgi gösterdi. Hafta içi olmasına rağmen yaklaşık bin kişinin katıldığı konferansa ilden ve komşu ilçelerden de katılım oldu. 
Haber Merkezi

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Etkinliğe Yoğun Ilgi
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