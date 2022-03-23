Etkinliğe katıldı

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, internetin geleceği metaverse'nin fırsat ve riskleri değerlendirildi.

Meta projelerin, web 3.0 denen çok daha kapsamlı, çok daha kuşatıcı, çok daha karmaşık bir teknolojik dönüşümün üzerinde inşa edilen mecralardan yalnızca biri olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu sürecin öncelikle 5G gibi, 6G gibi yeni altyapı teknolojilerinin ve elbette yatırımlarının hızla inşa edilmesini, yaygınlaştırılmasını gerektirdiğini vurguladı.

Her ne kadar Koronavirüs salgını döneminin dijital tüketimi artırarak bu teknolojilerin cazibesini parlatmışsa da böylesine büyük yatırımların öyle kısa sürede gerçekleştirilebilmesinin mümkün olmayacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Bu teknolojileri geliştiren şirketler, vadettikleri yeni dijital dünyayı, önce kendi ülkelerinin vatandaşları, hatta onların da belirli bir kesimi için erişilebilir kılacak, zamanla da yaygınlaştıracaklardır. Fakat gerçek şu ki dünya, dijital teknolojiler üzerinde inşa edilen yeni bir döneme doğru doludizgin gidiyor. Ülkelerin yöneticileri olarak bizlere düşen görev, kendi insanlarımızı, kendi gençlerimizi özellikle de bu kaçınılmaz geleceğe en doğru, en güvenli, en güçlü, en donanımlı şekilde hazırlamaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknolojinin altyapı hazırlığı ne kadar yüksek maliyetli bir faaliyet alanı ise içerik üretiminin de işin aynı derece stratejik, kritik, hayati bir yönü olduğuna işaret etti.

"Biz teknolojinin altyapısını üretmenin yanında önce kendimizin ardından etki alanımızın, nihayetinde de tüm dünyanın kullanabileceği içerikler üretilmesini, platformlar kurulmasını sağlamak istiyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, asıl hedeflerinin ise bu üretimi Türkiye'nin medeniyet birikimi, kültürü ve değerleri üzerinde inşa etmek olduğunu vurguladı.

Bugün dijital dünyanın ne kadar kötü bir görünüme sahip olduğunu en iyi işin içindekilerin bildiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Evlatlarımızı envaiçeşit kötü alışkanlıklara sürükleyecek nice mecrayı, nice tuzağı, nice batağı bir kenara bırakıyorum. Sadece kartel hâline gelen sosyal medya platformlarının hukuki ve ahlaki sınır tanımayan tasarrufları bile tek başına bu alanda mutlaka kendi yolumuzu çizmemiz gerektiğinin en somut ifadesidir. Siber ve dijital alanda işlenen suçlar karşısında küresel şirketlerin keyfi tasarruflarıyla karanlık amaçlara hizmet eden algoritma düzenlemeleri, burada sadece gücün, sadece paranın, sadece sapkın yönelimlerin borusunun öttüğü bir düzenin hâkim olduğuna işaret ediyor. Madem artık giderek büyüyen bir dijital ekonomi gerçeği, dijital kültür hakikati var, öyleyse ülkelerin tamamının uzlaşmayla kabul edip arkasında duracağı bir dijital hukuk düzeni kurulmadan bu sorunların çözümü mümkün değildir. Bize düşen bu kaotik dijital iklimde öncelikle kendi insanlarımıza, kendi evlatlarımıza sahip çıkmak, aynı zamanda onların küresel gelişmelerin içinde ve hatta önünde yer almalarını sağlayacak imkânları oluşturmaktır."

Programa ilişkin bir açıklama yapan Rektörü Profesör Dr. Ahmet Karadağ, “Dijitalleşmenin geldiği en önemli noktalardan birisi olan “metaverse”nin böylesine önemli bir toplantı ile Cumhurbaşkanımızın himayelerinde tartışılıp, konuşuluyor olması meselenin ne kadar önemli olduğunun göstergesidir. Son günlerde sıklıkla gündeme gelen "metaverse"nin hem Türkiye hem de dünyada büyük yankı uyandırdı. Şu an insanlık, tarihi anlamda büyük bir kırılma yaşıyor. Gerçek ve sanal gerçeklik arasında hayatlarını kuran günümüz insanına teknoloji, paralel bir evren inşa ediyor. Bu noktada bizler de üniversite olarak geleceğe dönük adımlarımızı yeni teknolojik gelişmelere bağlı olarak güncellemek düşüncesindeyiz. Küresel salgının ardından uzaktan eğitimle başlayan eğitim-öğretimin sanal ortamlara taşınması meselesi, yeni ihtiyaçları ve yeni platformları da bizler için zaruri kılıyor. Yaşanan bu değişim ve dönüşümü lehimize çevirmek ve dijital dönüşüme adapte olmak durumundayız. Bu tür programların ön açıcı ve geleceğe hazırlayıcı fonksiyon ifa ettiğini düşünüyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

