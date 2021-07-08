Etkinliğe damga vurdular

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından ‘Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda’ projesi kapsamında Yozgat’ta gerçekleştirilen etkinliğe Aydıncık Kadın Girişimi ve İşletme Üretim Kooperatifi üyelerinin, ilçede çıkan yarı değerli taşlarla yaptığı ürünlerden oluşan stant ilgi gördü. Kooperatif Başkanı Nimet Türker, gerçekleştirilen etkinlikte açtıkları stantta sergiledikleri yarı değerli taşlarla yaptıkları ürünlerin büyük ilgi gördüğünü söyledi. Türker, ‘’Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda, Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Projesi kapsamında Kırsal Kalkınmaya ve Kadın Emeğine yönelik gerçekleştirilen programa katılarak girişimcilik hikayemizi paylaştık’’ dedi. Yozgat’ta düzenlenen etkinliğe AK Parti Kadın Kolları Genel Merkez yönetim kurulu üyeleri Fatoş Gürkan, Ayşe Nevin Sert, Ayten Kesimal Aydın, Züleyha Karademir, Dilara Sina Tabak katıldı. Türkiye'nin 81 ilini kadınların daha güçlü olmaları için dolaştıklarını belirten kadınlar, kadınları dinlediklerini, devletin kadınlara verdiği destekleri, başarı hikayelerini anlattıklarını söylediler. Yozgat’a gelen kadınlar, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer’i de ziyaret etti. (Ahmet Ayverdi)