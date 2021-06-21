Etkili yazışma tekniği

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen, ‘Genç Gelişim Genç Değişim’ başlıklı proje kapsamında ‘İş Hayatında Etkili Yazışma Teknikleri Eğitimi’ planlandı.

Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından yürütülen proje ile gençlerin kişisel, kişilerarası becerileri arttırmaya yönelik eğitimler, çalışma ziyaretleri, fuar, çalıştay, kariyer günleri ve çeşitli etkinlikler düzenleneceği bildirildi. Dernek Başkanı Halil Uğuz, ‘’Projemiz kapsamında, gençlerin iletişim becerileri, takım çalışması, organizasyon becerileri, problem çözme becerisi, kriz yönetimi, liderlik, analitik düşünce, sosyal girişimcilik gibi bilgi, beceri ve yeterlilikleri gelişecek. Proje faaliyetlerimiz Sorgun Gençlik Merkezi işbirliğinde yürütülmektedir. 12 ay sürecek proje faaliyetlerinden Yozgat bölgesinde ikamet eden, yaklaşık 750 genç yararlanacaktır’’ dedi. Uğuz, iş ararken kimi zaman İnsan Kaynakları uzmanlarıyla veya işe alım yapacak yöneticilerle iletişime geçildiğini hatırlatarak, cevapsız mesajlar veya e-postaların bazen can sıkıcı olabildiğine dikkat çekti, cevap gelmeyince, ‘Bari olumlu-olumsuz bir cevap verseniz’ diye de insanların içinden geçirdiklerini kaydetti. Uğuz, ‘’İnsan Kaynakları profesyonelleri kendilerine gelen CV içerikli e-postalara bir cevap verebilir. Direkt geri dönüş yapmıyorsa, ‘Özgeçmişiniz veri havuzuna kaydedildi. Uygun olmanız durumunda sizinle mutlaka iletişime geçilecektir’ içerikli bir otomatik mesaj gönderebilir. E-posta kendi başına bir iş değil; işlerinizi etkin yönetmek için kullandığınız bir araçtır. O nedenle, gereğinden fazla zamanı e-posta hazırlarken veya okurken geçirmek, gerçek işinizi aksatmanıza yol açar. Araştırmalar, çalışanların iş ortamında mesailerinin ortalama dörtte birini e-posta hazırlarken ya da okurken harcadıklarını gösteriyor. Dünyada günde 200 milyarın üzerinde e-posta gönderiliyor. Harcanan zamanın çok oluşu, çalışanların büyük bölümünün e-postayı etkin kullanmadığını gösteriyor. Bu durum, verimliliği düşüren bir faktör olmasının yanında, iş hayatında hatalı gönderilen e-postalar sebebiyle profesyonel ilişkilerin zarar görmesine sebep oluyor’’ diye konuştu. Uğuz, 25-26 Haziran tarihleri arasında saat 10.00-17.00’da gerçekleştirilecek eğitimde katılımcılara e-posta ve resmi yazışmalarda yazılı iletişim kurallarında dikkat etmesi gereken noktaların öğretilerek, iş arama sürecinde başarılı bir görüşme gerçekleştirmenin sırlarının aktarılacağını bildirdi. Uğuz, ‘’Eğitimde, gençler iş hayatının önemli bir parçası olan kurumsal e-posta ve resmi yazışmalarda etkili ve verimli sonuçlar almayı sağlayacak püf noktaları öğrenecek. Eğitim sonunda, kolay ve pratik yazışma yöntemlerini öğrenecek ve iş yazışmalarındaki profesyonel kalıplara hâkim olacak. Eğitimlere, 17-30 yaş arası gençler başvuru yapabilir, kontenjan 30 katılımcı ile sınırlıdır. Öğle yemeği, çay, kahve ve ikramlar ücretsiz karşılanacaktır. Yozgat merkez ve ilçelerinden katılacak gençlerin yolculuk ücretleri ödenecektir’’ ifadelerini kullandı. •Yasin Nazım Kayhan/Sorgun•