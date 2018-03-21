Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
116432
ALTIN
165.848
DOLAR
3.9317
STERLİN
5.5067
EURO
4.8170

Etkili iletişimi öğrendiler

YOZGAT Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki hükümlülere Etkili İletişim konusunda seminer verildi.

Etkili iletişimi öğrendiler

YOZGAT Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki hükümlülere Etkili İletişim konusunda seminer verildi.

21 Mart 2018 Çarşamba 07:00
10 Okunma
Etkili iletişimi öğrendiler

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmını, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak geçiren hükümlüler, psikologlar tarafından Etkili İletişim konusunda bilgi aldı.
Denetimli Serbestlik Psikoloğu Melek Cihan ve İl Sağlık Müdürlüğü psikologlarından Melike İlgen, 55 hükümlüye seminer verdi.
Seminerde hükümlülere iletişim, etkili iletişim kurmanın yolları ve benzeri konularda önemli bilgiler verildi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Jandarma yakaladı, adliye bıraktı
Jandarma yakaladı, adliye bıraktı
Uzunlu’da zafer kutlandı
Uzunlu’da zafer kutlandı
Yıldız’a anlamlı forma
Yıldız’a anlamlı forma
Ankara’ya kaptırdık
Ankara’ya kaptırdık
YEŞİLAY köylerde
YEŞİLAY köylerde
Meslek öğreniyorlar
Meslek öğreniyorlar

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim