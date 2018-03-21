Etkili iletişimi öğrendiler

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmını, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak geçiren hükümlüler, psikologlar tarafından Etkili İletişim konusunda bilgi aldı.

Denetimli Serbestlik Psikoloğu Melek Cihan ve İl Sağlık Müdürlüğü psikologlarından Melike İlgen, 55 hükümlüye seminer verdi.

Seminerde hükümlülere iletişim, etkili iletişim kurmanın yolları ve benzeri konularda önemli bilgiler verildi.