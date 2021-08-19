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ETKiLi iLETiŞiM

Gençlik Projeleri Destek Programı (2020-1) kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen, Sorgun Gençlik Merkezi işbirliğinde yürütülen ‘Genç Değişim, Genç Gelişim’ başlıklı proje çerçevesinde bu kez de gençlere yönelik ‘Etkili İletişim Teknikleri’ eğitimi düzenlendi, eğitim çalışmalarının önümüzdeki haftalarda da devam edeceği açıklandı.

19 Ağustos 2021 Perşembe 00:54
ETKiLi iLETiŞiM

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde gençlere yönelik etkinliklerini ara vermeden sürdüren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED), bu kez de gençlere yönelik ‘Etkili İletişim Teknikleri’ konusunda eğitim verilmesini sağladı. SORGED Başkanı Halil Uğuz, Gençlik Projeleri Destek Programı (2020-1) kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen, Sorgun Gençlik Derneği koordinatörlüğünde, Sorgun Gençlik Merkezi işbirliğinde yürütülen ‘Genç Değişim, Genç Gelişim’ başlıklı proje kapsamında eğitim çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. İki gün süren ‘Etkili İletişim Teknikleri’ başlıklı eğitim programının verimli geçtiğini bildiren Uğuz, ‘’Projemiz ile gençlerin kişisel, kişilerarası becerileri arttırmaya yönelik eğitimler, çalışma ziyaretleri, fuar, çalıştay, kariyer günleri, çeşitli etkinlikler düzenlenecektir’’ dedi. Uğuz, proje kapsamında, gençlerin iletişim becerileri, takım çalışması, organizasyon becerileri, problem çözme becerisi, kriz yönetimi, liderlik, analitik düşünce, sosyal girişimcilik gibi bilgi, beceri, yeterliliklerinin geliştirilmesinin hedeflendiğine vurgu yaptı. Uğuz, ‘’Proje faaliyetlerimiz Sorgun Gençlik Merkezi işbirliğinde yürütülmektedir. 12 ay sürecek proje faaliyetlerinden Yozgat bölgesinde ikamet eden, yaklaşık 750 genç yararlanacaktır’’ diye konuştu. Uğuz, günlük hayatta ya da iş yaşamında etkili iletişim kurabilmenin, başarı için olmazsa olmaz olduğunu da hatırlatarak, ‘’Çünkü iyi bir iletişim iyi insan ilişkilerinin temelidir. Bu eğitimde, iş yaşamında başarı için gerekli olan profesyonel iletişim becerileri üzerinde durulmuştur. Profesyonel hayatta iletişim; ilişki geliştirmek, insan davranışlarını değiştirmek ve verimli bir koordinasyon sağlamak amacıyla en önemli etkendir. Profesyonel hayatta ihtiyaç duyulan etkili iletişim yöntemleri ve iletişim sanatının incelikleri bu eğitimde gençlere sunulmuştur. Projemiz kapsamında eğitimlerimiz devam edecektir. Gençlerimizi eğitimlerimize katılmaya davet ediyoruz. Eğitimlerimize www.sorged.org web sayfamız üzerinden başvuru yapabilirler’’ ifadelerini kullandı. 

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