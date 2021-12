Etkili Ebeveynlik

Eski Askerlik Şubesi’nde, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’nin eşi Nagihan Köse’nin katılımıyla gerçekleşen söyleşide, Sosyolog Merve Er tarafından Etkili ve Yetkin Ebeveynlik konusu anlatıldı. Günümüzün hareketli, hızla değişen ve yoğun hayat temposunda ebeveyn olmanın eskisinden daha zor olduğunu dile getiren Er, ortaya çıkan ve çocukları tehdit eden pek çok sorunla başa çıkmanın en etkili yolunun, çocukları doğru ve etkili yaklaşımlarla kendi ayakları üzerinde durabilecek şekilde büyütmek olduğunu söyledi. Etkili ebeveynliğin, kişinin çocuğu hakkında bilmesi gereken şeyleri bilmesi olduğunu söyleyen Er, etkili ebeveynlikte annelere ve babalara ne gibi sorumlulukların düştüğünü anlattı. Er, etkili ebeveyn olan anne ve babaların her türlü hareketleriyle çocuklarına örnek olduklarını bilerek ve bunu göz önünde bulundurarak hareket ettiğini söyleyerek, ‘’Etkili ebeveynler, çocuklarını oldukları gibi kabul ederler, yeteneklerinin ve gelişimlerinin üstünde beklentiler içine girerek çocuklarının öz güvenlerini zedelemezler, çocuklarının hatalarını anlayışla kabul ederek, hataları bir öğrenme fırsatı olarak görürler, her koşulda sevgi, saygı, anlayış, hoşgörü ve şefkat dolu yaklaşımlarını kaybetmemeye gayret ederler’’ diye konuştu. Anne ve babaların, gün içerisinde uzun süreyi okulda geçiren çocuklarının, evde kaldığı kısıtlı sürede, huzurlu ve mutlu olmasına gayret etmesi gerektiğini söyleyen Er, ‘’Özellikle sabah evden çıkmadan önce huzursuzluk yaratmamaya, kalbini kırmamaya özen gösterin. Gün içerisinde çocuğunuza kurduğunuz cümleleri gözden geçirin. Çocuklarınızın size karşı duygularını rahatça boşaltmasına izin verin. İyi anne baba olmak, çocuğun her istediğini yerine getirmek, onu oyuncaklara boğmak, tıka basa doyurmak, elinde tabakla peşinde koşmak, büyüdüğü halde kıyafetlerini giydirmek vb. değildir. Çocuğunuza sevginizi ve şefkatinizi hissettirmeye çalışın’’ dedi. Er, anne babaların çocuklarına karşı tavırlarında tutarsızlık sergilemelerinin, çocukların gelişimlerini olumsuz yönde etkilediğini ifade ederek, ‘’Çocuğunuzu dinleyin. Çocuğunuzla her gün sohbet etmek için mutlaka zaman ayırın. Size anlatmak istediği bir şeyler olduğunda ertelemeyin, onu can kulağı ile dinleyin. Onu dinlerken başka işlerle meşgul olmayın. Konuşurken gözlerinin içine bakın, yumuşak ve anlayışlı bir tavır takının. Beden dili mesajlarınıza dikkat edin’’ şeklinde konuştu. Özellikle babaların çocukları için hayatla nasıl mücadele edileceğinin örneği olduğunu vurgulayan Er, çocukların babalarının hayatla mücadelelerini, diğer insanlar ve problemlerle başa çıkma tarzlarını izlediği söyleyerek, ‘’Okul ve iş ortamında sorumlu davranabilme, çalışkanlık, disiplin gibi değerler genellikle babalardan çocuklara aktarılır. Eğer babayla çocuk arasında yeterli ve sağlıklı bir iletişim yoksa çocuklarda sorunlar görülebilir’’ dedi. Kardeşler arası kıskançlık konusunda da uyarılar da bulunan Er, kardeşler arasındaki herhangi bir sorunda anne ve babaların arabulucu olması gerektiğini, çocukları yargılamadan, herhangi birinin tarafını tutmadan, haklı haksız ilan etmeye çalışmadan, tarafsız bir şekilde anlaşmazlığı çözümlemek niyetiyle konuya dahil olması gerektiğini dile getirdi. •Sümeyye İlhan•