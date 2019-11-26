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Et ve Süt Kurumu’nda Süt Tesisi açılıyor

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Et ve Süt Kurumu bünyesinde, 2020'nin ilk aylarından itibaren süt bölümünün açılması için ihale yapılacağını söyledi.

Et ve Süt Kurumu’nda Süt Tesisi açılıyor

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Et ve Süt Kurumu bünyesinde, 2020'nin ilk aylarından itibaren süt bölümünün açılması için ihale yapılacağını söyledi.

26 Kasım 2019 Salı 04:04
Et ve Süt Kurumu’nda Süt Tesisi açılıyor

Başer, modern hayvan pazarı ve hayvan hastanesinin yapıldığını da hatırlatarak, ‘’Buraların hizmete açılmasıyla birlikte ilimiz tarım ve hayvancılıkta daha da ileriye gitmiş olacak. Bizim dönemimizde ilimizde çok sayıda baraj ve gölet yapıldı. Kapalı sulama sistemleri kuruluyor. Cemil Çiçek barajı Yozgat, Yerköy ve Organize Sanayi Bölgesi'nin içme suyunu karşıladığı gibi 18 bin 500 hektar alanı da sulamaktadır" dedi. Başer, il genelinde TOKİ tarafından 6 bin 600 konut yapıldığını yakın zamanda da Yozgat'ın Ankara yönünde yeni konutlar için ihale yapılacağını ifade etti. Hızlı tren inşaatının tamamlanmak üzere olduğunu, 2020 yılında deneme sürüşlerinin başlayacağını kaydeden Başer, havalimanı inşaatının da sürdüğü vurguladı. Başar, halkın, sosyal devletin gerektirdiklerine AK Parti ile kavuştuğunun altını çizdi. 

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Et Ve Süt Kurumu’nda Süt Tesisi Açılıyor
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