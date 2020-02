Et satışa çıkarıldı

Yurt dışına satılmaya çalışılan etler satılamamıştı. Depolardaki etlerin kullanım ömrüne göre bir kısmı da konserve ve kavurma yapılarak piyasaya satılması planlanırken, geri kalan etlerin de yemek şirketleri ve kırmızı et sanayi alanında fiilen faaliyet gösteren firmalara bugünden itibaren satışına başlandı. Dondurulmuş çeyrek karkas dana eti peşin fiyattan 29 lira artı KDV olarak satılacak. Etler kredi kartıyla da satılacak. Kredi kartıyla satışlarda 30 lira artı KDV fiyattan verilecek. 30 gün vadeli satışlarda ise yine 30 lira artı KDV ve mal bedelinin en az yüzde 10 fazlası kadar banka teminat mektubunun ilgili kombina müdürlüğünü tevdi edilmesi gerekiyor. Konuyla ilgili olarak ESK tarafından yayınlanan dondurulmuş et satış usul ve esaslar, ‘Kurumumuzca, Türkiye genelinde faaliyet gösteren Yemek Şirketleri ve kırmızı et sanayi alanında fiilen faaliyet gösteren firmalara Dondurulmuş Çeyrek Karkas Dana eti satışı yapılacaktır. Söz konusu Dondurulmuş Çeyrek Karkas Dana Eti satışı belirtilen fiyat ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecektir’ denildi. Dondurulmuş Çeyrek Karkas Dana Etlerinin satışına dün itibariyle başlandı. Müracaatlar, Yozgat, Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya, Sincan, Sivas Kombina Müdürlüklerine yapılacak, satışlar da bu kombinalardan gerçekleştirilecek. Dondurulmuş Çeyrek Karkas Dana Eti satışı KDV hariç kilosu peşin 29,00 lira, Kredi Kartı ile tek çekim 30,00 lira, 30 gün vadeli ödemelerde ise 30,00 lira fiyatla satılacak. Satışın, mal bedeli tutarının en az yüzde 10 fazlası kadarı Banka Teminat Mektubunun ilgili Kombina Müdürlüğüne tevdi edilmesi ile gerçekleştirileceği kaydedildi.