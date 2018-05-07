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ESOB ‘Altın’ dedi

YOZGAT Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (YESOB) hafta sonu olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.  

ESOB ‘Altın’ dedi

YOZGAT Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (YESOB) hafta sonu olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.  

07 Mayıs 2018 Pazartesi 07:00
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ESOB ‘Altın’ dedi

Yozgat ESOB’un Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşen olağan genel kurulunda mevcut başkan Latif Altın ve Madeni İşler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Karabulut, başkanlık için yarıştı. Genel kurula Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, AK Parti İl Başkanı Celal Köse, CHP İl başkanı Abdullah Yaşar, İYİ Parti İl Başkanı Metin Özışık, SP İl Başkanı Ziya Koçak, milletvekili aday adayları, il müdürleri, oda başkanları ve birlik üyeleri katıldı. Genel kurulu yönetmek üzere Kırıkkale Esob Başkanı Köstekli, İlhami Bakıcı, Mehmet Gönül, Sinan Yazılıtaş ve Mehmet Doğançay divan kuruluna seçildi. Başkan Latif Altın, birlik beraberlik içerisinde, esnafa yakışır bir genel kurul yapmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Genel kurulda 203 üye oy kullandı. Yapılan seçim sonucu 171 üyenin oyunu alan mevcut başkan Latif Altın yeniden güven tazeledi.
Mustafa Karabulut ise 32 oy aldı. Başkan Latif Altın, bugüne kadar birlik beraberlik içerisinde, ayrım gözetmeksizin çalıştıklarını, hep birlikte hayırlı hizmetlerin altına imza attıklarını hatırlatarak, “Bundan sonra da aynı birlik, inanç, sevgi ve saygı ile hizmetlerimiz sürecektir. Destek veren, güven sunan tüm esnaf ve sanatkarlarımıza yürekten teşekkür ederim” diye konuştu.
ESOB’ta yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: Latif Altın, Hacı Şeker, İsmail Kaplan, Fuat Özer, Eyüp Coşgun, Mehmet Doğançay, Sinan Yazılıtaş 
Denetim Kurulu: Ahmet Demir, İsmail Hakkı Fidancıoğlu, Erdal Kaygusuz
Disiplin Kurulu: Mustafa Özdemir, Ahmet Hatip, Halil Taşdemir

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