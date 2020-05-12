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Esnaftan ‘Batıyoruz!’ çığlığı

Yozgat Kahveciler ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Eyüp Coşkun, ‘Batıyoruz, duyun sesimizi. Dayanacak gücümüz kalmadı’ diyerek, esnafın durumunu özetledi.

12 Mayıs 2020 Salı 00:57
Esnaftan ‘Batıyoruz!’ çığlığı

YOZGAT Kahveciler ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Eyüp Coşkun, yeni tip Korono virüs salgını sebebiyle İçişleri Bakanlığının genelgesine istinaden 17 Marttan itibaren odaya kayıtlı Kahvehane, Çay Ocağı, Çay Bahçesi, Kafe, Kafeterya, İnternet Kafe, Oyun Salonu, Düğün Salonu, Spor Salonu işletmelerinin faaliyetlerinin geçici süreyle durdurulduğunu hatırlattı. Coşkun, ‘’İşyerlerimizin kapatılmasının ikinci gününde mağduriyetlerimizin giderilmesi yönünde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Ekonomik Kalkınma İstikrar Paketi bizleri umutlandırmış olsa da bu tedbirler yeterli görülmemektedir. Her ne kadar paket kapsamında işyeri sahiplerine 25 bin lira kredi imkânı olsa dahi bazı üyelerimiz şartları taşımadığından, başkaca borçları olduğundan, faizli olması sebebiyle dini vecibeleri gereği ve diğer sebeplerden dolayı kredi kullanamamışlardır’’ dedi.

Oda Başkanı Coşkun, destek paketinde ve diğer açıklanan tedbirler kapsamında işyerleri kapanan esnafın beklentisinin ‘Kira Yardımı, Elektrik, Su, Doğalgaz, Vergi, Stopaj, SSK/Bağ-Kur’ ödemeleri ile Belediyelere ve diğer kurumlara ödenen vergilerin devlet tarafından ötelenmesi yerine karşılanması veya silinmesi yönünde olduğunu bildirdi. Coşkun, ‘’Üyelerimizin geçimini sağlayabilecek, hayatını idame ettirebilecek miktarda en az Asgari Ücret nispetinde nakdi yardım yapılmasıdır. Ne yazık ki tüm bu beklentilerimiz maalesef açıklanan pakette yer almamış, esnafımız Kovid-19 yerine açlıktan ve sıkıntıdan ölmeye mahkûm edilmiştir. Birde bunlar yetmezmiş gibi 55 gündür kapalı olan işyerlerimize tüketim olmadığı halde Su, Elektrik ve Doğalgaz faturaları gelmektedir. Ödenmeyen Elektrik faturalarından dolayı Elektriklerimiz kesilmektedir. Üyelerimizin bu sıkıntılarını ve beklentilerini üst kuruluşlarımız Yozgat Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği, Türkiye Kahveciler Federasyonu, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu başta olmak üzere, Yozgat Valiliğine, Yozgat Milletvekillerine, yerel siyasetçilere ve Belediye yetkililerine bildirmiş bulunmaktayız. Her zaman devletimizin ve yerel yönetimlerin aldığı kararlara itiraz etmeden riayet eden, üzerine düşen sosyal ve ekonomik sorumluluklarını yerine getiren 55 gündür işyerleri kapalı olan ve herhangi bir geliri olmayan üyelerimizin beklentilerine biran önce karşılık verilmesini bekliyoruz’’ ifadelerini kullandı.

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Esnaftan ‘Batıyoruz!’ çığlığı
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