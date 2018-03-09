Esnaftan Afrin desteği

Yozgatlı bir grup genç esnafın başlattığı Afrin operasyonunda görev alan Mehmetçik’e destek projesine, diğer esnaf ve iş adamlarından katkı ve destek gecikmedi. Kampanyanın öncülerinden Yozgatlı esnaf Sinan Tokat, bir grup genç esnaf ile başlatılan kampanya kapsamında şu ana kadar 100 koyun toplandığını, desteğin devam ettiğini aktardı. Sinan Tokat, kampanyaya destek için ziyarette bulundukları tüm esnaf ve iş adamlarının maddi ve manevi desteğini esirgemediğini ifade eden Tokat, “Kampanyamız devam ediyor. Tüm esnafımızın desteğini bekliyoruz. Şu ana kadar 100 koyun topladık. Bunları inşallah Afrin’e ulaştıracağız ve askerimize manevi desteğimizi bir kez daha Yozgatlı ve Yozgat esnafı olarak göstereceğiz” diye konuştu.

