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Esnafla istişare yaptı

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ilçede yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili olarak ilçe halkıyla yaptığı istişarelerini sürdürüyor. Başkan Ekinci, esnafın taleplerini dinledi, çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

25 Kasım 2020 Çarşamba 00:43
Esnafla istişare yaptı

SORGUN Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ‘Birlikte Yönetim’ ilkesi çerçevesinde esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Ekinci, ziyaretleri kapsamında Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti. Tek tek işyerlerinde esnafı ziyaret ederek sohbet eden Başkan Ekinci, esnafın taleplerini dinleyerek, hayırlı işler temennisinde bulundu. Vatandaş ve esnaf ziyaretlerinin kendisi açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Başkan Ekinci, “Sık sık gerçekleştirdiğimiz esnaf ve vatandaş ziyaretlerimizde talepleri yerinde dinliyoruz. Vatandaşlarımızın dertlerine, sıkıntılarına ortak oluyoruz. Çözüm noktasında istişarelerde bulunuyoruz varsa eksikleri bizzat yerinde tespit ediyoruz. Bizim en büyük gücümüz vatandaşımızın bize gösterdiği samimi destektir. Onlardan aldığımız bu güçle, şehrimiz için, şehrimizin geleceği için gayretle çalışıyoruz. Sorgun her geçen gün değişimi ve gelişimi yaşamaya devam ediyor. Birlik ve beraberlik içinde şehrimizin geleceğine değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

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Esnafla Istişare Yaptı
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