ESNAFINA SAHiP ÇIK!

Yozgat Bakkallar Esnaf Odası vatandaşların yerel esnaftan alışveriş yapması için ‘Esnafına Sahip Çık’ kampanyası başlattı. Oda Başkanı Atilla Saygı ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri esnaflarını ziyaret ederek, kampanya hakkında bilgilendirdi. Yozgat’ın ekonomik açıdan zor bir dönem içerisinde olduğunu dile getiren Saygı, küçük esnafın ve mahalle bakkallarının ayakta kalma mücadelesi verdiğini söyledi. Saygı, kampanyanın sürekli olması için vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Kampanya kapsamında vatandaşlar, ulusal markalar yerine yerel markalara yönlendirileceğine değinen Saygı, “Halkımızın kazancı, katma değeri, esnafımıza kalsın. Yozgat’ın şartları, koşulları bellidir. Ulusal marketlerin günlük kazancı merkezlerine gönderiliyor. Yozgat’a hiçbir katkısı olmuyor” dedi.