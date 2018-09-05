Yozgat Bakkallar Esnaf Odası Başkanı Atilla Saygı, sayıları her geçen gün artan ulusal mağazalara karşı küçük esnafların ve mahalle bakkalların ayakta kalmaya çalıştığını vurguladı. Saygı, vatandaşların alışverişlerini mahallelerinde bulunan bakkal ve marketlerden yapmasını istedi. 'Esnafınıza sahip çıkın' adıyla başlattıkları kampanya ile hem esnafın hem de Yozgat’ın kazanacağını dile getiren Saygı, küçük ölçekli market ve bakkalları kurumsal marketler karşısında ayakta kalmalarını sağlamak amacıyla ‘Esnafına Sahip Çık’ adı altında kampanya başlattıklarını kaydetti. Saygı, mahalle bakkallarının sayısının azaldığına değinerek, bakkalın alışverişte güvenli bir liman olduğunu ifade etti. Yozgat’ta ulusal market sayısının arttığına değinen Saygı, bakkaldaki samimiyetin marketlerde bulunmadığını vurguladı. Bakkalların bulundukları mahallenin gözü kulağı olduğunun altını çizen Saygı, “Bakkallar bulundukları mahallede mahalle sakinleri için önem arz ediyor. Mahalle bakkalına evinin, arabasının anahtarını teslim eden vatandaşlar bile oluyor. Bakkal ile vatandaş arasındaki güven duygusunun karşılığının yansıması. Vatandaşlar bakkaldan veresiye ile alışveriş yapabiliyor. Bakkal vatandaşı birkaç aylığına idare edebiliyor ama vatandaşlar bakkalına sahip çıkmıyor” dedi.