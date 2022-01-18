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'Esnafına Sahip Çık'

Yozgat’ ta “Esnafına Sahip Çık Yozgat” sloganıyla esnafa destek kampanyası başlatıldı.

18 Ocak 2022 Salı 00:17
'Esnafına Sahip Çık'

Kampanyaya ilişkin açıklama yapan Yozgat Bakkallar Odası Başkanı Mustafa Akdemir halkını yerel esnaftan alışveriş yapmaya davet etti. Akdemir, ”Yerel esnafına sahip çık, alışverişini mahallendeki esnaftan yap” dedi. Akdemir, ” Zor süreçlerden geçtiğimiz bu günlerde vatandaşlarımıza da çağrıda bulunmak istiyoruz. ‘Yerel Esnafına sahip çık ve alışverişini mahallendeki esnaftan yap’ çağrımıza vatandaşlarımız karşılık vererek esnafına sahip çıkacağına ve bu zorlu günleri dayanışmayla aşacağımıza inanıyoruz” dedi. Bilindiği gibi pandemi döneminde esnafımızın birikmiş vergi, SGK, elektrik, su, doğalgaz ve kredi gibi borçları bulunmaktadır. Özellikle elektrik, su ve ödenemeyen krediler içinde destek ve ertelenmesi gerekiyor diyen Akdemir,“ Gelinen bu zorlu süreçte özellikle ilçelerde şehir içi ve mahalle esnafının önemi daha da iyi anlaşılmıştır. Her zaman vatandaşın ve devletimizin yanında olan esnafımız bu zor günlerde güçlükle ayakta kalma mücadelesi vermektedir. Küçük esnaflarımız özellikle bakkal esnafımızın öneminin daha çok anlaşıldığı salgın sürecinde veresiye defterlerimiz iyice kabarmıştır. Düğünden cenazeye, maddi ve diğer her zor zamanlarda hastalıkta vatandaşın her anında yanında olan bakkal esnafımızın ayakta kalması gerekiyor. Zor süreçlerden geçtiğimiz bu günlerde vatandaşlarımıza da çağrıda bulunmak istiyoruz. ‘Yerel Esnafına sahip çık ve alışverişini mahallendeki esnaftan yap’ çağrımıza vatandaşlarımız karşılık vererek esnafına sahip çıkacağına ve bu zorlu günleri dayanışmayla aşacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
ESNAF ZORLANIYOR
Pandemi döneminde sıkıntıya giren yerel esnaf bu seferde döviz kurundaki artışları bahane ederek fahiş fiyat uygulayan zincir marketlerinden dolayı sıkıntıya girdi. Yozgat’ta esnaflık yapan Şahin Market işletme sahibi Yunus Emre Şahin, zincir marketlerin yerine alışverişi yerli esnafın tercih edilmesini gerektiğini belirterek; “ Son zamanlarda birçok zincir marketi döviz kurun artışını bahane ederek ürünlerin fiyatlarından fahiş fiyat uygulamaya başladı. Bu durum vatandaşlarımızı sıkıntıya sokarken bizim gibi yerel esnafı da sıkıntıya sokuyor. Bu yüzden vatandaşlarımızdan ricam zincir marketlerini tercih etmeleri yerine yerel esnafımızı tercih etmeleridir” şeklinde konuştu.

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