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Esnafın fidan sevgisi

SARIKAYA ilçesinde 40 yıldır esnaflık yapan Abdullah Karataş, 20 yıl önce başlattığı hatıra ormanı oluşturma ve fidan dikme çalışmalarını sürdürüyor.

12 Mart 2020 Perşembe 03:16
Esnafın fidan sevgisi

İlçedeki mezarlıklar ve okul bahçeleri başta olmak üzere Kaymakamlık ve belediyenin gösterdiği boş alanlara kendi imkanlarıyla fidan diken Karataş, Çayıralan'ın Karakışla köyünde 2 bin fidanı toprakla buluşturdu.  Karataş, yeşili çok sevdiğini, bu nedenle fidan dikimine önem verdiğini söyledi. Önceleri iş yerinden kazandığı parayla fidan aldığını, emekli olduktan sonrada emekli maaşını fidan alımına ayırdığını anlatan Karataş, "Bu iş gönül işi, bu işi severek yapıyorum. İnsanlara faydalı olmaya çalışıyorum. Doğayı çok seviyorum" dedi.  Karataş, bugüne kadara 200 bin fidan dağıtımı yaptığına değinerek, "Bu yıl 8 bin fidan dikimi yapılacak. Şu an Karakışla ve Baraklı köyüne 1000'er, Kürkçü köyüne 2 bin, vatandaşlara ve Kuran kurslarına da 4 bin fidan dağıtacağız" Diye konuştu. Karakışla köyü muhtarı Kıyas Soylu da Karataş'a teşekkür ederek, "Günümüzde her taraf beton olmasına rağmen Abdullah ağabey, boş bulduğu her alana fidan dikiyor. Bugün de köyümüze bin fidan dikildi, kendisine çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Esnafın Fidan Sevgisi
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