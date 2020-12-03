Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1325
ALTIN
462.419
DOLAR
7.8681
STERLİN
10.5049
EURO
9.5144

ESNAFIN BORCU AFFEDiLSiN!

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, esnafın sorunlarını dile getirdi.

03 Aralık 2020 Perşembe 00:53
ESNAFIN BORCU AFFEDiLSiN!

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat’ta destek bekleyen esnafın taleplerini yeniden gündeme getirdi. Güçlü bir devlet esnafa ‘’40 yıldır vergi ödedin bu salgında senin vergini, prim borcunu affediyorum’’ diyemez mi diyen Keven, esnafın kredi borçlarının biriktiğini, salgın süresinde verilen 25 bin liralık kredinin taksitlerinin en az bir yıl ertelenmesi gerektiğinin altını çizdi. Keven, ‘’Esnaf yeni borçlar istemiyor. En azından faturasına, kirasına bir miktar destek bekliyor. Vergisinin, stopajının, Bağ-Kur priminin devlet tarafından affedilmesini istiyor. Bu talepleri yerine getirmek güçlü bir devletin yerine getiremeyeceği talepler midir? Bütün Yozgat halkına soruyorum 40 yıldır vergi ödeyen esnafa devletimiz ‘bu salgında senin vergini, prim borcunu affediyorum’ diyemez mi?” diye sordu. Kahveciler, lokantacılar, servisçiler, kantinciler ve kırtasiye esnafıyla ilgili de konuşan Keven, servisçi, kantinci, kahveci, lokantacı ve kırtasiye esnafının yaşadığı geçim sıkıntısına merhem olacak bir hibe destek paketi beklediğini aktardı. Keven, ‘’Örneğin servisçi esnafı Mart ayından beri kontak kapattı siftahı yok. Kantinci esnafı okullar kapalı olduğu için bir kuruş gelir elde edemiyor. Sadece Yozgat merkezde 9 ayda 73 tane lokanta ve kahve kapısına kilit vurdu. Bunca esnaf ve onların ailesi çoluğu çocuğu yanında ki çırağı ne olacak soruyorum. Esnafımıza merhem olacak destek paketini ne zaman açıklayacaksınız? Ne zaman bu talepleri dikkate alacaksınız. AKP hükümetinden, onun siyasi ortaklarından istirham ediyorum. Lütfen suni gündemleri bırakın, kısır çekişmeleri bırakın, bu kavgacı dili bırakın ve esnafın sesini duyun. Artık esnafın dayanacak gücü kalmadı” ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
ESNAFIN BORCU AFFEDiLSiN!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YOZGAT LAVANTA KOKACAK
YOZGAT LAVANTA KOKACAK
O iLÇEDE 10 TONA KADAR SUYA PARA YOK!
O iLÇEDE 10 TONA KADAR SUYA PARA YOK!
Başkandan esnaf ziyareti
Başkandan esnaf ziyareti
Bakım hizmeti
Bakım hizmeti
BARAJ KiRLENMEYECEK
BARAJ KiRLENMEYECEK
su kaynakları konuşuldu
su kaynakları konuşuldu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim