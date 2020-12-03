ESNAFIN BORCU AFFEDiLSiN!

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat’ta destek bekleyen esnafın taleplerini yeniden gündeme getirdi. Güçlü bir devlet esnafa ‘’40 yıldır vergi ödedin bu salgında senin vergini, prim borcunu affediyorum’’ diyemez mi diyen Keven, esnafın kredi borçlarının biriktiğini, salgın süresinde verilen 25 bin liralık kredinin taksitlerinin en az bir yıl ertelenmesi gerektiğinin altını çizdi. Keven, ‘’Esnaf yeni borçlar istemiyor. En azından faturasına, kirasına bir miktar destek bekliyor. Vergisinin, stopajının, Bağ-Kur priminin devlet tarafından affedilmesini istiyor. Bu talepleri yerine getirmek güçlü bir devletin yerine getiremeyeceği talepler midir? Bütün Yozgat halkına soruyorum 40 yıldır vergi ödeyen esnafa devletimiz ‘bu salgında senin vergini, prim borcunu affediyorum’ diyemez mi?” diye sordu. Kahveciler, lokantacılar, servisçiler, kantinciler ve kırtasiye esnafıyla ilgili de konuşan Keven, servisçi, kantinci, kahveci, lokantacı ve kırtasiye esnafının yaşadığı geçim sıkıntısına merhem olacak bir hibe destek paketi beklediğini aktardı. Keven, ‘’Örneğin servisçi esnafı Mart ayından beri kontak kapattı siftahı yok. Kantinci esnafı okullar kapalı olduğu için bir kuruş gelir elde edemiyor. Sadece Yozgat merkezde 9 ayda 73 tane lokanta ve kahve kapısına kilit vurdu. Bunca esnaf ve onların ailesi çoluğu çocuğu yanında ki çırağı ne olacak soruyorum. Esnafımıza merhem olacak destek paketini ne zaman açıklayacaksınız? Ne zaman bu talepleri dikkate alacaksınız. AKP hükümetinden, onun siyasi ortaklarından istirham ediyorum. Lütfen suni gündemleri bırakın, kısır çekişmeleri bırakın, bu kavgacı dili bırakın ve esnafın sesini duyun. Artık esnafın dayanacak gücü kalmadı” ifadelerini kullandı.