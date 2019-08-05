ESNAFI GEZDiLER

Yozgat’ta göreve başladıktan sonra, korumalarını, aracını Valilikte bırakıp, şehir merkezinde dolaşıp, karşılaştığı vatandaşlarla sohbet eden Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ile çıktığı şehir gezintisinde, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Lise Caddesi’ndeki esnafı ziyaret edip, kaldırımda yürüyen vatandaşlarla selamlaşan Vali Çakır ve Başkan Köse, bazı vatandaşların taleplerini, dileklerini, isteklerini dinlemek üzere ayaküstü sohbetler de yaptı.