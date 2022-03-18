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Esnafa ziyaret

Yozgat Valisi Ziya Polat, yapmış olduğu esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

18 Mart 2022 Cuma 00:38
Esnafa ziyaret

Polat, Sungurlu Caddesi’nde bulunan esnafı ziyaret Berat kandillerini tebrik etti. Ziyarette esnafla yakından ilgilenen Polat esnafın sıkıntılarını dinleyerek imkanlar dahilinde yardımcı olacaklarını söyledi. Berat kandili olması vesilesiyle vatandaşların ve esnafın kandilini kutlayan Polat, esnafla sohbet etti.  Polat, “Esnafımızın sorunlarını dinlemek ve bunlara çözüm bulabilmek için buradayız. Burada amacımız halkın huzur ve güvenliğini sağlamak ve varsa bir sorun bunları tespit ederek bunlara çözüm üretmek. Zaman zaman fırsat buldukça halkımızla esnafımızla bir arada olmak adına bu ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bundan sonrada fırsat buldukça ziyaretlerimize devam edeceğiz” dedi. 

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