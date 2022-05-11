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Esnafa ziyaret

Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde, Belediye Başkanı Ömer Codar her hafta düzenli olarak yapmış olduğu ziyaretlerini sürdürüyor.

11 Mayıs 2022 Çarşamba 00:15
Esnafa ziyaret

Salı günleri ilçeye kurulan Salı pazarını ziyaret eden Codar hem esnaf ile hem de vatandaşlar ile bir araya geliyor. Esnafın ve vatandaşların isteklerini dinleyen Codar, bu konuda çözüm odaklı çalıştıklarını belirtti. Codar, “İlçemizde düzenli olarak Salı günleri pazarımız kuruluyor bizlerde pazarımızı ziyaret ederek vatandaşlarımızla ve esnafımızla bir araya geliyoruz. Onların istek ve taleplerini dinleyerek hal ve hatırlarını soruyoruz. Vatandaşlarımızın istekleri bizlerin öncülüğüdür” dedi. 

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