Esnafa ‘unutma’ afişi

Bozok Esnaf Kredi Kooperatifleri Başkanı Şenol Ayaroğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümüne özel esnafa 2 bin adet afiş dağıttıklarını söyledi.
Kooperatif Başkanı Şenol Ayaroğlu, 15 Temmuz’da milli iradenin galip geldiğini ve darbecilere unutamayacakları bir dersin verildiğini anımsattı.
Ayaroğlu, “ “Biz de bu günün unutulmaması için SS Bozok Esnaf Kredi Kooperatifi olarak 2 bin adet afiş bastırdık. Afişlerimizi esnaflarımıza dağıtarak hafızalarımızı diri tutmayı amaçlıyoruz” dedi.
Bozok Esnaf Kredi Kooperatifleri Başkanı Şenol Ayaroğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümüne özel esnafa 2 bin adet afiş dağıttıklarını söyledi.
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