Esnafa ‘unutma’ afişi

Bozok Esnaf Kredi Kooperatifleri Başkanı Şenol Ayaroğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümüne özel esnafa 2 bin adet afiş dağıttıklarını söyledi.

Kooperatif Başkanı Şenol Ayaroğlu, 15 Temmuz’da milli iradenin galip geldiğini ve darbecilere unutamayacakları bir dersin verildiğini anımsattı.

Ayaroğlu, “ “Biz de bu günün unutulmaması için SS Bozok Esnaf Kredi Kooperatifi olarak 2 bin adet afiş bastırdık. Afişlerimizi esnaflarımıza dağıtarak hafızalarımızı diri tutmayı amaçlıyoruz” dedi.

