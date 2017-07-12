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Esnafa ‘unutma’ afişi

Bozok Esnaf Kredi Kooperatifleri tarafından Yozgat esnafına 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili hazırlatılan afişler dağıtıldı.

Esnafa ‘unutma’ afişi

Bozok Esnaf Kredi Kooperatifleri tarafından Yozgat esnafına 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili hazırlatılan afişler dağıtıldı.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
12 Temmuz 2017 Çarşamba 17:05
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Esnafa ‘unutma’ afişi

Bozok Esnaf Kredi Kooperatifleri Başkanı Şenol Ayaroğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümüne özel esnafa 2 bin adet afiş dağıttıklarını söyledi.
Kooperatif Başkanı Şenol Ayaroğlu, 15 Temmuz’da milli iradenin galip geldiğini ve darbecilere unutamayacakları bir dersin verildiğini anımsattı.
Ayaroğlu, “ “Biz de bu günün unutulmaması için SS Bozok Esnaf Kredi Kooperatifi olarak 2 bin adet afiş bastırdık. Afişlerimizi esnaflarımıza dağıtarak hafızalarımızı diri tutmayı amaçlıyoruz” dedi.
 

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