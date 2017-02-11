Ülkü Şehit Yusuf İmamoğlu’nun şahadete erdiğinden cebinden çıkan 35 kuruşun anısına Yozgat Ülkü Ocakları tarafından Cuma sabahı tüm esnafa siftah parası bırakıldı.

Ülkü Ocakları Başkanı Duran Küçükduman; “Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanlığı olarak Yozgat'taki 500 esnafımıza siftah paramızı bıraktık. Atalarımız, “Siftahı hayır duası ile alınan para berekettir” derler. Ticaretinizin bereketli, rızkınızın bol olması temennisi ile atalar deyişine hürmeten günün ilk siftahını hayır dualarımızla bizler yapmak istedik. Yüce Yaradan’ın tüm esnaf ve sanatkârlarımıza Hazreti Peygamberimizin ticaret ahlâkını vermesi temennisi ile. Hayırlı günler, helal kazançlar diliyorum. Ülkücü Şehidimiz Yusuf İmamoğlu'nun şehadete erdiğinde cebinden çıkan 35 kuruşun anısına gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik vesilesiyle tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

ÜLKÜCÜ ŞEHİT YUSUF İMAMOĞLU

Yusuf İmamoğlu (1945 - 8 Haziran 1970, İstanbul) 8 Haziran 1970 günü okumakta olduğu İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde şehit edilen ülkücü öğrenci.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde oturan Bulgaristan göçmeni bir ailenin çocuğudur. Öldürüldüğü sırada İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü son sınıfında okumaktaydı. O dönemde İstanbul'daki Yüksek Öğretmen Okulu öğrencileri de derslerini İstanbul Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültelerinden alıyor fakat bu okulda okuyan ülkücü öğrenciler o günlerde bu fakültelerin karşıt grupların hakimiyetinde olması sebebiyle okullarına giremiyorlardı. Yusuf İmamoğlu, öldürüldüğü gün fakülte girişinde karnelerini imzalatmak için bekleyen fakat okula giremeyen bazı Yüksek Öğretmen Okulu öğrencilerinin karnelerini hocalara imzalatmak için fakülteye girmiştir.

Yusuf İmamoğlu, fakülteye girdikten ve belgeleri hocalara imzalattıktan sonra "Asistan Odası" olarak tabir edilen, asistanların oturduğu İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin 339 nolu odasının kapısından çıktığı sırada bir grubun kurşunlarına hedef olarak hayatını kaybetmiştir.

Yusuf İmamoğlu'nun cenazesi kalabalık törenle vapurla memleketi Bursa'ya gönderilmiş ve Bursa Emirsultan Mezarlığı'na defnedilmiştir.