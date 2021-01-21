ESNAFA SAHiP ÇIKTI

YOZGAT Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Eyüp Coşgun, esnafa desteklerinden dolayı Vali Ziya Polat'a teşekkür etti. Coşgun, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının başlamasıyla esnafın sıkıntılı günler geçirdiğini belirtti. Oda olarak esnafın sıkıntılarını sürekli dile getirdiklerini aktaran Coşgun, ‘’Yozgat Valimiz Ziya Polat, esnafımızın sesini duydu ve bizim elimizden tuttu. Yaralarımızı sarmak için çalışma yaptı. Kapalı olan işletmelerimizin her zaman yanında olduğunu, hiçbir esnafımızın sıkıntı yaşamaması, sıkıntılı olan esnafımıza da elinden ne geliyorsa yapacağını dile getiren Valimiz, her zaman bizim yanımızda olduğunu hissettiriyor. Son üç aydır kapalı olan esnafımıza nakdi destek vermektedir’’ dedi. Coşgun, Vali Polat'ın hem valilik imkanlarıyla hem de STK temsilcileriyle iş yerleri kapalı olan esnafa destek olduğunu vurguladı. Coşgun, "En son ocak ayı içinde kanunla kapanmış iş yerlerimize durumlarına göre nakdi destek vermiştir. Aynı zamanda Türk Kızılay’dan da gıda desteği sağlamıştır. Soğuk kış günlerinde devletimizin sıcak yüzünü sonuna kadar hissediyoruz. Bizi asla yalnız bırakmıyor. Valilik makamının yanımızda olması bizleri mutlu ediyor. Esnaf dostu valimize Yozgat Kahveciler ve Lokantacılar Odası olarak sonsuz teşekkür ediyoruz" diye konuştu.