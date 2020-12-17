Esnafa sahip çık kampanyası

Yozgat’ta esnaf ve sanatkarların sadece devletin değil, vatandaşın da desteğine ihtiyacının olduğunu dikkat çekilerek, sosyal medya hesaplarından yapılan çağrılar ilgi görüyor. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasını engellemek için alınan önlemlerin hem yerel hem de ulusal düzeyde ticareti ve üretimi sekteye uğrattığı, en çok etkilenen kesimin küçük sermayesi ve kapasitesi ile esnaf ve sanatkar olduğu ifade edildi. İnsanların evden çıkamamalarının, en temel ihtiyaçların bile ertelenmesinin esnaf ve sanatkarı derinden etkilediğine vurgu yapıldı. Esnafın sadece devletin değil, halkın da desteğine ihtiyacının bulunduğu, içerisinden geçtiğimiz bu zor günlerde esnafın yanında olunması gerektiği hatırlatıldı.