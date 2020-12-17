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Yozgat
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Esnafa sahip çık kampanyası

YURT genelinde olduğu gibi, Covit-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin özellikle yerel esnafı zor durumda baktığına dikkat çekilerek, ‘Alışverişini yerel esnaftan yap’ çağrıları artarak devam ediyor.

17 Aralık 2020 Perşembe 00:01
Esnafa sahip çık kampanyası

Yozgat’ta esnaf ve sanatkarların sadece devletin değil, vatandaşın da desteğine ihtiyacının olduğunu dikkat çekilerek, sosyal medya hesaplarından yapılan çağrılar ilgi görüyor. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasını engellemek için alınan önlemlerin hem yerel hem de ulusal düzeyde ticareti ve üretimi sekteye uğrattığı, en çok etkilenen kesimin küçük sermayesi ve kapasitesi ile esnaf ve sanatkar olduğu ifade edildi. İnsanların evden çıkamamalarının, en temel ihtiyaçların bile ertelenmesinin esnaf ve sanatkarı derinden etkilediğine vurgu yapıldı. Esnafın sadece devletin değil, halkın da desteğine ihtiyacının bulunduğu, içerisinden geçtiğimiz bu zor günlerde esnafın yanında olunması gerektiği hatırlatıldı.

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Esnafa Sahip çık Kampanyası
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