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Esnafa Maske

CHP Yerköy İlçe Başkanlığı 4 bin maske dağıttı.

29 Nisan 2020 Çarşamba 01:54
Esnafa Maske

CHP Yerköy İlçe Başkanlığı, yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında ilçe merkezindeki esnafa ve vatandaşlara maske dağıttı. CHP Yerköy İlçe Başkanı Hakan Uyar, dünyada hızla yayılan korona vrüsle Yerköy'de de topyekun dayanışma içinde mücadele verdiklerini söyledi. Uyar, CHP Yerköy İlçe Başkanlığı olarak korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere kayıtsız kalmadıklarını ifade ederek, "Bu süreçte herkesin gücü ölçüsünde üzerine düşen görevi yapması büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla ilçemizde 4 bin tıbbi maske dağıtımı yaptık. Maske dağıtımında ve temininde emeği geçen başta CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven'e, ilçe yönetimimize teşekkür ederiz" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Esnafa Maske
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