Esnafa maske dağıtımı

CHP Şefaatli İlçe Başkanı Ali Bektaş, korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında yürüttüğü kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. İlçe örgütü tarafından daha önce ilçedeki tüm işyerleri ile köylerde dezenfekte çalışması yapıldı. CHP Şefaatli İlçe Örgütü, esnafın ve vatandaşların ihtiyaç duyduğu maske taleplerini de karşıladı. Başkan Ali Bektaş, ‘’Yıkanabilir maske dağıtımı yaparak korona virüse karşı birlik beraberlik ve dayanışmayı büyüttük. Maske dağıtımlarımız önümüzdeki günlerde devam edecektir’’ dedi.