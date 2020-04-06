Esnafa maske dağıtıldı

Gıda üretimi ve satışı yapan işyerleri ile vatandaşların günlük alışveriş ihtiyacını karşıladığı Sebze ve Meyve Pazarına yönelik denetimlerin devam ettiği bildirildi. Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, ‘’Ekiplerimiz İlçe Sebze ve Meyve Pazarında Pazar esnafı ve alışverişe gelen vatandaşlarla görüşerek sosyal mesafenin korunması için uyarıda bulunarak vatandaşlarımıza ve esnafımıza Maske dağıttı. Bugüne kadar toplu taşıma araçları, kamu kuruluşları, alışveriş merkezleri, camiler, hastane, Esnaf ve Ziraat Odası, Küçük Sanayi Sitesi ve Terminal gibi yoğun kullanılan alanların tamamında dezenfekte çalışması yürüttük. Girilmedik Cadde ve Sokak bırakmadık’’ dedi. Başkan Çakır, temizlik personelinin sterilizasyon çalışmalarını şehrin dört bir yanında sürdürdüğünü, bu kapsamda ortak kullanım özelliğine sahip tüm alanlar ile Çöp Konteynerlerinin 7/24 dezenfekte edildiğini bildirdi. Başkan Çakır, ‘’Çalışmalarımıza başladığımız günden bu yana yıkama faaliyetlerini ilaçlı suyla yaparak bütün cadde ve sokaklarımızı, dezenfekte ettik. Alınan Tedbirler kapsamında 65 Yaş üstü ve 20 Yaş altı vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyor ve evlerinde kalmaları konusunda gerekli uyarıları yapıyoruz. Halkımıza maske ve eldiven kullanımı için gerekli hassasiyetleri anlatıyoruz. Dünya genelinde ve ülkemiz genelinde alınan her türlü kararlar insan sağlığı açısından önemlidir. Bu sebeple ilçemizde bulunan her bir vatandaşımız acil bir durum söz konusu olmadıkça evlerinden çıkmamaları gerektiğini hatırlatıyor ihtiyaçlarını Vefa Destek Grubu olarak tedarik ediyoruz. Genel olarak vatandaşlarımızın tedbirlere uyduğunu görüyoruz. Bu durum bizi mutlu ediyor. Ancak çok daha titiz ve tedbirli olmalıyız.

Bu bir ulusal sorun ve milli bir mücadeledir. Kendimiz ve sevdiklerimiz için, insanlarımızın sağlığı için hijyen ve sosyal mesafe kurallarına riayet edelim. Korona virüs, uygulayacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir’’ diye konuştu.