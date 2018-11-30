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Esnafa katkısı yok!

YOZGAT Bakkallar Esnaf Odası Başkanı Atilla Saygı, üniversite öğrencilerinin kente ekonomik katkısının olmadığını, öğrencilerin adeta şehirden uzaklaştırıldığını ileri sürdü.

Esnafa katkısı yok!

YOZGAT Bakkallar Esnaf Odası Başkanı Atilla Saygı, üniversite öğrencilerinin kente ekonomik katkısının olmadığını, öğrencilerin adeta şehirden uzaklaştırıldığını ileri sürdü.

30 Kasım 2018 Cuma 07:00
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Esnafa katkısı yok!

Saygı, Yozgat’ta Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı öğrenci yurtlarının şehir dışına yapılmasının esnafı olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, son yıllarda öğrencilerin barınma sorununun giderilmesine yönelik başlatılan çalışmaların esnafa katkı getirmediğini kaydetti. Saygı, Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü çevresinde inşa edilen yurtlarda barınan öğrencilerin, temel ihtiyaçlarını şehirden karşılamadıklarını, öğrenciler tarafından şehirden verilen siparişlerin de yurtlara alınmaması nedeniyle esnafın sıkıntı yaşadığını anlattı. Bakkallar Esnaf Odası Başkanı Atilla Saygı, üniversitelerin kentin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişiminde lokomotif görevi üstlenmesi gerekirken, Yozgat’ta bunun aksi bir durumun söz konusu olduğunu söyledi. Üniversite öğrencilerinin kente ekonomik katkısının bulunmadığının altını çizerek, “Bacasız fabrika olarak nitelendirilen üniversitesinin bacası Yozgat için tütmüyor.  Üniversite öğrencilerinin büyük bölümü yurtlarda barınıyor. Yurtlarda şehir dışına, Erdoğan Akdağ kampüsü çevresine inşa edilmiş durumda. Öğrenciler temel ihtiyaçlarını yurtlardan karşılıyor. Bunun yanı sıra öğrencilerin şehirden verdikleri siparişlerde yurtlara alınmıyor. Esnaflar mağdur ediliyor” dedi.

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