Esnafa anlatıldı!

Sorgun Belediye Terminali ikinci katında yapılan toplantıya KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık, Sorgun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Aktaş, KOSGEB Sorgun Büro Sorumlusu Yusuf Yılgın, Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Sami Erdoğan ve esnaflar katıldı.





KOBİ’lere yönelik desteklerin artacağını söyleyen KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık “KOSGEB sistemine kayıt yaptıranlara 50 bin TL’ye varan faizsiz kredi imkanı sunulacak. Ödemeler ise 2017 yılı sonuna doğru başlayacak ve 3 ay aralıklarla geri ödemesi yapılacak. Ancak KOBİ’lerin sisteme önce kayıt olması gerekiyor.



Sisteme kayıtlı KOBİ’ler 19 Aralık 2016 tarihinden itibaren faizsiz kredi almak için KOSGEB üzerinden başvurularını gerçekleştirecekler. Kredi vadesi ise ilk 12 ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde geri ödemeli toplam 36 ay şeklinde faizsiz olacak. KOBİ'ler söz konusu destekten yararlanmak için KOSGEB tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak olan bankalara başvurabilirler."dedi.