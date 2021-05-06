ESNAF ZOR DURUMDA

YOZGAT Sebzeciler ve Pazarcılar Yardımlaşma, Dayanışma Esnaf Derneği Başkanı Salih Çavuşoğlu, Covid19 salgını kapsamında alınan tedbirlerden en fazla küçük esnafın ve pazarcıların etkilendiğini belirterek, kendilerine sahip çıkılmasını istedi. Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, pazarcı esnafına Covid19 salgını nedeniyle yasak getirilirken marketlerin açık tutulmasının yanlış olduğuna vurgu yaparak, ‘’Pazar yerinde korona denilen illet var, markette yok. Böyle olunca sebzeci esnafı elinde kalan ürünü çürümeye terk etti’’ diye konuştu. İl yöneticilerine, milletvekillerine de seslenen Çavuşoğlu, marketler satış yaparken kendilerine izin verilmemesinin anlamsız olduğuna vurgu yaptı. Çavuşoğlu, ‘’Elimizde kalan sebze meyveleri satmak için Kapalı Pazar Yerlerimizde satış yapamıyoruz. Sosyal mesafe, hijyen şartları dahilinde müsaade edin satalım. Yoksa sebze meyveleri çürümeye terk edeceğiz’’ ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, 170 pazarcı esnafının helal rızık kazanmak için çalıştığını, her türlü mali yükümlülüklerini yerine getirip, devletiyle omuz omuza olduklarını bildirdi.

İZİN ÇIKTI

Yozgat Sebzeciler ve Pazarcılar Yardımlaşma, Dayanışma Esnaf Derneği Başkanı Salih Çavuşoğlu’nun paylaşımı sonrasında, İçişleri Bakanlığı pazar yerleriyle ilgili genelge yayınlayarak, 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri pazar yerlerinin 10.00-17.00 arası açık olacağını duyurdu. 81 İl Valiliğine gönderilen ‘Pazar Yerleri’ konulu genelgeyi de değerlendiren Çavuşoğlu, ‘’Bu kadar yeterli değil ama en azından hafta sonlarında elimizde kalan ürünleri satabilmemiz için fırsat. Vatandaşların pazara gelmeleri konusunda sorun yaşanmazsa, engel konulmazsa satış yapabileceğiz. Sonucu birlikte göreceğiz’’ şeklinde yorumladı. Bu arada genelgede, mevsimsel etkiler nedeniyle ürün arzında yaşanan artış, ürünlerin saklama zorluğu ve raf ömürlerindeki kısalık nedeniyle çiftçiler tarafından üretilen tarımsal ürünlerin zayi olabileceği yönünde tespitler bulunduğu belirtildi. Bu doğrultuda, ilgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda şu kararlar alındı:

•Tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs'a denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazaryerleri açık olacak. Vatandaşların ikametlerine en yakın pazaryerine gidip gelebilmelerine izin verilecek.

•Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında kurulacak pazarlarda sadece yaş sebze/meyve ile fide satılabilecek, temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi ürünlerin satışına ise izin verilmeyecek.

•Yoğunluğu önlemek için mevcut pazar yerleri genişletilecek veya ilave pazar alanları oluşturulacak. Pazar yerlerine kontrollü giriş/çıkışları sağlamak için belirlenen noktalar haricinde diğer tüm alanlar demir bariyer ve benzeri araç-gereç ile kapatılarak kontrolsüz giriş/çıkışlar engellenecek.

•Pazar yerlerinde sergi ve tezgahlar arasında en az 3 metre olacak şekilde mesafe bırakılacak.

•Her bir pazar yerinde gerekli kontrolleri yapmak için başta zabıta olmak üzere yeterli sayıda personel görevlendirilecek, görevlendirilen personel tarafından pazaryerlerinin içerisinde yoğunluk oluşmaması için gerekli tedbirler alınacak, bu kapsamda içerdeki yoğunluk azaltılana kadar yeni müşteri girişine geçici olarak izin verilmeyecek.

•Pazar yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenecek ve satışı yapılacak.

•Pazar yerlerinde çöp toplama, hijyen ve dezenfeksiyon hususunda gerekli tedbirler alınacak.

•Pazar yerlerinde satış yapacak pazarcılar, ilgili meslek odası tarafından düzenlenen ‘mesleki faaliyet belgesi’ ile ‘ticari araç görevlendirme belgesini’ ibraz etmek ve güzergahla sınırlı kalmak kaydıyla Cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. Başta zabıta görevliler ve kolluk kuvvetleri olmak üzere denetim ekiplerince bu hususa ilişkin gerekli kontrol faaliyetleri eksiksiz yerine getirilecek.