Esnaf ziyareti

YERKÖY Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, göreve geldiği ilk günden itibaren başlattığı esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

Başkan Yılmaz, esnaf ile sohbet edip, önerilerini alıyor, çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunuyor. Başkan Yılmaz, ‘’Esnafımızı işyerlerinde ziyaret ederek onları dinlemeye ve projelerimiz hakkında bilgilendirmeye devam ediyoruz. Bizleri işyerlerinde misafir eden esnafımıza teşekkür ediyorum’’ dedi.