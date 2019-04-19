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ESNAF TEPKiLi

YOZGAT Kahveciler ve Lokantacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Eyüp Coşkun, ‘Kermeslerin görevi döner, pasta, börek satmak değildir. Kermeslerin açılış ve kapanışlarının mutlaka denetlenmesi gerekiyor’ diyerek, tepki gösterdi.

ESNAF TEPKiLi

YOZGAT Kahveciler ve Lokantacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Eyüp Coşkun, ‘Kermeslerin görevi döner, pasta, börek satmak değildir. Kermeslerin açılış ve kapanışlarının mutlaka denetlenmesi gerekiyor’ diyerek, tepki gösterdi.

19 Nisan 2019 Cuma 00:00
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ESNAF TEPKiLi

Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dernek, vakıf ve çeşitli kuruluşlar tarafından ‘yardım’ adı altında düzenlenen kermeslerin, bazen haftalarca hatta aylarca açık kalarak, adeta ticari bir işletme gibi hareket edildiğini ileri sürdü. Coşkun, ‘Yöresel ürünlerin yanı sıra tereyağı, peynir, zeytinyağı gibi ürünleri satarak esnaflık yapıyorlar. Bu kermeslerin yasal izin süresini aşmasına izin verilmemeli. En önemlisi kermesler döner, peynir ve tereyağı satma yeri haline gelmemeli. Kermeslerin açılış ve kapanışları mutlaka denetlenmeli ve verilen süre içerisinde kapanışı sağlanmalı’ dedi.
Coşkun, kermeslerin hayır ve yardım amacıyla kısa süreli yapılan etkinlikler olduğunu, ancak günümüzde ne yazık ki kira vermeden ticaret yapan organizasyon haline dönüştürüldüğünü kaydetti. Başkan Eyüp Coşkun, ‘Haftalarca ve aylarca açık kalan kermeslerin denetimi artırılmalı. Kermes süresi 3 günü geçtiğinde ticari faaliyette bulundukları kabul edilmeli ve resen vergi mükellefi olmaları sağlanmalı. Esnaf ve sanatkârımız kirasını ödemek, vergisini, sosyal güvenlik primini yatırmak için gecesini gündüzüne katarken, yardım kermesi adı altında vergisiz, stopajsız ve masrafsız boş dükkânlarda, bazı okul bahçelerinde ve boş arsalarda alışveriş çadırı kurarak haksız kazanç elde edilmemeli. Kermesler konusunda esnaf ve sanatkarlarla haksız rekabet şartları oluşturan organizasyonlara kesinlikle izin verilmemeli’ diye konuştu.

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